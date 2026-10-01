Москва1 окт Вести.Москва считает положительным явлением призыв премьер-министра Болгарии Румена Радева наладить диалог с Россией, однако не видит, чтобы эти робкие слова воплощались в жизнь. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Безусловно, это очень положительное явление, мы это фиксируем. Но, к нашему великому сожалению, вынуждены констатировать, что пока эти робкие слова не воплощаются в реальность сказал представитель Кремля журналистам

Песков добавил, что эти призывы "никоим образом пока не могут влиять на общий европейский мейнстрим такого ярого, антироссийского и конфронтационного характера".

Ранее Румен Радев призвал Евросоюз (ЕС) наладить диалог с Россией для предотвращения ядерной эскалации.