Песков: РФ надеется договориться с Дамаском о судьбе военных баз

Россия рассчитывает продолжить диалог с Сирией по военным базам Песков: РФ надеется договориться с Дамаском о судьбе военных баз

Москва23 сен Вести.Москва положительно оценивает текущие контакты с сирийской стороной и рассчитывает продолжить поиск взаимопонимания по спорным вопросам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков ответил на вопрос журналистов о переговорах относительно дальнейшей судьбы российских военных баз в Сирии.

Мы поддерживаем наши контакты с сирийской стороной. Мы удовлетворены тем, как ведется обсуждение сказал он

По его словам, российская сторона рассчитывает, что диалог позволит находить взаимопонимание и по наиболее сложным вопросам.

Накануне президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил в Нью-Йорке, что страна стремится к полному суверенитету без иностранных военных баз. По его утверждению, доставшиеся новым властям российские военные объекты будут преобразованы в центры подготовки сирийской армии.