Москва23 сенВести.Москва положительно оценивает текущие контакты с сирийской стороной и рассчитывает продолжить поиск взаимопонимания по спорным вопросам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков ответил на вопрос журналистов о переговорах относительно дальнейшей судьбы российских военных баз в Сирии.
Мы поддерживаем наши контакты с сирийской стороной. Мы удовлетворены тем, как ведется обсуждениесказал он
По его словам, российская сторона рассчитывает, что диалог позволит находить взаимопонимание и по наиболее сложным вопросам.
Накануне президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил в Нью-Йорке, что страна стремится к полному суверенитету без иностранных военных баз. По его утверждению, доставшиеся новым властям российские военные объекты будут преобразованы в центры подготовки сирийской армии.