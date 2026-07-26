Аш-Шараа: Дамаск пока не завершил обсуждение перспектив военных баз РФ Аш-Шараа: Сирия не закончила обсуждение с Москвой судьбы российских военных баз

Москва26 июл Вести.Дамаск пока не завершил обсуждение с Москвой будущего российских военных баз в стране, заявил президент САР на переходный период Ахмед аш-Шараа.

Сирия пока не завершила обсуждение с РФ будущего российских военных баз в САР сказал аш-Шараа в интервью катарскому телеканалу Al-Jazeera

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что Дамаск настаивает на сохранении российских военных баз на территории Сирии. По его словам, в новых условиях эти базы могут играть роль транспортных хабов для доставки гуманитарной помощи в Африку, в том числе в сахаро-сахельскую зону.