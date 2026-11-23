Песков: РФ инициирует диалог с ЕС, чтобы понимать готовность европейцев к миру

РФ инициирует диалог с европейцами для понимания их готовности к миру Песков: РФ инициирует диалог с ЕС, чтобы понимать готовность европейцев к миру

Москва23 ноя Вести.Москва намерена инициировать общение с представителями европейских стран, чтобы понимать, действительно ли они являются "коалицией желающих мира". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

Мы уже говорили, имеем в виду инициировать общение с европейцами, с тем, чтобы понять, насколько они готовы способствовать мирным делам... Насколько вот эта коалиция желающих является коалицией желающих мира, а не коалицией желающих продолжения войны сказал он

По словам официального представителя Кремля, Москве важно понять, насколько позиция европейцев совпадает с задачей налаживания трека по мирному урегулированию.