Песков: точных сроков визита представителей Европы в Москву пока нет

Точных сроков визита европейских представителей в Москву пока нет Песков: точных сроков визита представителей Европы в Москву пока нет

Москва20 ноя Вести.Точных сроков визита в Москву европейских представителей, приглашенных российской стороной, пока нет заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Нет, пока нет точных сроков сказал он в ответ на соответствующий вопрос

Накануне российский лидер Владимир Путин, выступая на пресс-конференции после встречи с коллегами из США и Китая Дональдом Трампом и Си Цзиньпином, заявил, что европейцы по дипломатическим каналам получили предложение приехать в Москву и здесь определить их позицию. Позже Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что "евротройка" – Великобритания, Германия и Франция – обсуждает возможность отправить своих представителей на переговоры в Москву.

В пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что российская сторона прорабатывает соответствующий вопрос.