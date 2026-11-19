Москва19 нояВести.Кремль пока не планирует раскрывать, кто именно из представителей европейских стран приглашен по дипломатическим каналам в Москву. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Вопрос о приглашении европейцев в Москву возник после выхода президента РФ Владимира Путина к прессе в Шэньчжэне.
Пока мы ничего не будем говоритьсказал Песков
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что европейцам по дипканалам поступили приглашения приехать в Москву и определить их позицию по вопросам безопасности в Европе.