Песков: журналисты на Западе не понимают РФ, но объяснять им все равно надо

Песков объяснил допуск западных журналистов на пресс-конференции Путина Песков: журналисты на Западе не понимают РФ, но объяснять им все равно надо

Москва1 ноя Вести.Россия объясняет западным журналистам свою позицию, однако некоторые не понимают даже с десятого раза. Об этом в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он ответил на вопрос, почему российских журналистов нет на западных пресс-конференциях, в то время как на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина присутствуют представители NBC, BBC и других западных СМИ.

...Смотрите, мы на что жалуемся? Мы жалуемся на то, что они нас не понимают. Соответственно, что мы должны делать?... Но ребята из NBC, из BBC, они должны нами окармливаться, мы должны им все рассказывать, объяснять. Даже с десятого раза они не понимают сказал Песков

По словам пресс-секретаря, даже когда западные журналисты понимают Россию, им не дают это полноценно сделать редакции.

И даже когда они начинают понимать, их редакции не дают им понять до конца. Мы должны стараться добавил он

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заверил, что Россия наращивает информационное присутствие в мире.