Москва2 окт Вести.Американский журналист Рик Санчес выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за его отношение к представителям зарубежных СМИ. Свою позицию он опубликовал в социальной сети X.

Санчес заявил, что журналисты должны иметь возможность задавать вопросы представителям власти независимо от страны, которую они представляют, и от своей национальности. По его словам, именно такого подхода он ожидает и от других западных лидеров.

Я просто должен поблагодарить президента Путина за то, что он сделал. Это то, что, как мне кажется, должны делать и другие западные лидеры написал журналист

Как считает американец, подобное отношение к представителям СМИ "должно стать нормой", а не поводом для споров.

Ранее на пленарной сессии клуба "Валдай" Владимир Путин, отвечая на вопрос американского журналиста о возможностях российских корреспондентов работать в США, пошутил о ситуации с телеканалом CNN, журналистам которого ограничили возможность освещать работу президента Дональда Трампа.

1 октября президент РФ выступил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". На мероприятии также присутствовал Санчес, который поинтересовался у Путина, для чего Москве нужны переговоры об урегулировании конфликта с Киевом, если она выигрывает на поле боя. Глава государства сказал, что на такие вопросы можно не отвечать и связал свою позицию с "традиционной для российской политической сферы наивностью и верой в будущее".