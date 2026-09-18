Такер Карлсон: если бы не Путин, США и Россия уже вели бы войну

Карлсон считает, что США и РФ благодаря Путину не ведут полномасштабную войну Такер Карлсон: если бы не Путин, США и Россия уже вели бы войну

Москва18 сен Вести.Если бы не президент России Владимир Путин, США уже вели бы полномасштабную войну. Такое мнение в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой выразил американский журналист Такер Карлсон.

Он отметил, что Путин – самый прозападный лидер, который был у России.

Я часто говорю людям в США, в том числе политикам: вы утверждаете, что вам не нравится Путин. Путин самый прозападный и умеренный лидер, который когда-либо был у России. И вам стоит быть благодарными за то, что он у власти. Если бы его не было, мы бы уже вели полномасштабную войну, в которой потерпели бы поражение сказал Карлсон

Также в интервью журналист объяснил, почему на Западе не любят Путина. По его словам, это связано с тем, что российский лидер поддерживает РПЦ.