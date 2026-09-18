Карлсон сообщил, что власти США пытались сорвать его интервью с Путиным Журналист Карлсон: правительство США пыталось сорвать интервью с Путиным

Москва18 сен Вести.Правительство США предпринимало попытки сорвать интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в беседе с автором ИС "Вести" Ольгой Скабеевой рассказал сам Карлсон.

Он сообщил, что его личная переписка была взломана и слита в New York Times.

Проблемы исходили от правительства США и их союзников: они взломали мою личную переписку и слили ее в New York Times. Прилагались огромные усилия, чтобы помешать мне провести это интервью. И исходили они со стороны НАТО. Президент Путин — один из самых прозападных лидеров в вашей стране. Многие хотели бы видеть конфронтацию между Россией и НАТО. И только благодаря сдержанности и терпению президента Путина этого не произошло сказал Карлсон

Со стороны пресс-службы российского президента, как отметил журналист, "все прошло очень легко".

Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным вышло в эфир 8 февраля 2024 года. Оно продлилось более двух часов, за это время российский лидер ответил примерно на 60 вопросов, считая различные уточнения со стороны собеседника.