Москва18 сенВести.Правительство США предпринимало попытки сорвать интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в беседе с автором ИС "Вести" Ольгой Скабеевой рассказал сам Карлсон.
Он сообщил, что его личная переписка была взломана и слита в New York Times.
Проблемы исходили от правительства США и их союзников: они взломали мою личную переписку и слили ее в New York Times. Прилагались огромные усилия, чтобы помешать мне провести это интервью. И исходили они со стороны НАТО. Президент Путин — один из самых прозападных лидеров в вашей стране. Многие хотели бы видеть конфронтацию между Россией и НАТО. И только благодаря сдержанности и терпению президента Путина этого не произошлосказал Карлсон
Со стороны пресс-службы российского президента, как отметил журналист, "все прошло очень легко".
Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным вышло в эфир 8 февраля 2024 года. Оно продлилось более двух часов, за это время российский лидер ответил примерно на 60 вопросов, считая различные уточнения со стороны собеседника.