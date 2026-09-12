Трамп: я никогда на самом деле не нравился Такеру Карлсону Трамп рассказал о своем отношении к Карлсону

Москва12 сен Вести.Журналист Такер Карлсон не симпатизирует нынешнему президенту США Дональду Трампу.

Об этом заявил сам американский лидер в эфире радиостанции WABC.

Я бы сказал, что я никогда на самом деле не нравился Такеру Карлсону​​​. Хотя в каком-то смысле я сделал для него очень многое сообщил глава Белого дома

По мнению Трампа, отношения между ним и Карлсоном носят непостоянный характер, поскольку журналист якобы меняет свою позицию в зависимости от ситуации.

Американский президент рассказал, что полностью перестал общаться с Карлсоном еще несколько месяцев назад из-за некорректных высказываний, включая конфликт с Тегераном.

В конце августа Такер Карлсон заявил, что американского президента следует отстранить от власти, если он рассматривает возможность применения ядерного оружия первым