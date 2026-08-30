Карлсон призвал отстранить президента США за мысли о ядерном ударе Журналист Карлсон призвал отстранить президента США за мысли о ядерном ударе

Москва30 авг Вести.Американского президента следует отстранить от власти, если он рассматривает возможность применения ядерного оружия первым. Такое заявление сделал журналист Такер Карлсон.

Как только какой-либо президент начнет активно рассматривать возможность первого применения ядерного оружия, этого человека следует немедленно отстранить от должности, потому что это должно стать красной линией — уничтожение всего человечества ядерным ударом приводит его слова газета The Hill

Журналист напомнил, что во время первого срока главы Белого дома он решительно выступал против импичмента Трампа. Карлсон задался вопросом, почему тот же стандарт не применяется, если глава государства рассматривает возможность использования ядерного оружия.

Журналист также назвал непригодными для работы президента политиков, которые терпят подобные обсуждения от своих подчиненных.

Ранее совет нацбезопасности Ирана заявил о ядерной нестабильности в мире из-за США.