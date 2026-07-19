Москва19 июл Вести.В случае, если президент США Дональд Трамп решит применить ядерное оружие в конфликте с Ираном, табу на применение этого вида вооружений спадет. Такое мнение озвучил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

По его мнению, последствия таких действий могут заключаться в том, что часть регионов планеты станут непригодными к проживанию.

Думаю [ядерное оружие США], будет [использовано], и на этом спадет табу. Ядерное оружие перейдет в категорию обычного, когда поймут, что оно не может решить вопрос и не соответствует уровню ожиданий. И тогда, вежливо говоря, Земля очень скоро станет частью своих регионов абсолютно непригодной к проживанию заявил Соловьёв

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал гибель американских солдат от ударов Ирана. Он предложил сравнить потери в конфликте с Исламской Республике с войнами во Вьетнаме и Афганистане.