Москва18 сен Вести.Администрация президента США Дональда Трампа будет замешана в коррупционном скандале, убежден американский журналист Такер Карлсон. Свое мнение он озвучил в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.

Телеведущий также не исключил попытку импичмента Трампа.

Я уверен, что республиканцы потеряют контроль над Палатой представителей и Сенатом. И полагаю, что после этого последует шквал расследований деятельности администрации Трампа, связанных с бизнесом. Будет множество коррупционных скандалов. Возможно, даже предпримут попытку импичмента, но я не считаю, что все это обязательно изменит наш внешнеполитический курс сказал Карлсон

Ранее журналист призвал отстранить президента США за мысли о ядерном ударе.

Промежуточные выборы пройдут в США 3 ноября 2026 года. На них будут переизбраны все 435 членов палаты представителей конгресса и 33 сенатора.