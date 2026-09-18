Такер Карлсон: в США нет партии, которая представляла бы интересы народа

Карлсон указал на отсутствие в США партии, представляющей интересы народа Такер Карлсон: в США нет партии, которая представляла бы интересы народа

Москва18 сен Вести.Американский журналист Такер Карлсон указал на отсутствие в США партии, которая представляла бы интересы народа. Об этом он сообщил в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.

По его словам, США управляют укоренившиеся, не избираемые народом группы интересов, включая спецслужбы и другие структуры.

Такое положение дел неприемлемо. Думаю, для нас как для нации было бы важно и полезно иметь возможность проголосовать за партию, которая представляла бы интересы людей и действовала бы так, как они того хотят. А сейчас такой партии нет. Поэтому, если подобная партия появится, она будет служить людям, живущим в США, независимо от расы или вероисповедания сообщил Карлсон

Ранее тележурналист прокомментировал обещание президента США Дональда Трампа выплатить каждому американцу в случае победы Республиканской партии на промежуточных выборах по пять тысяч долларов.