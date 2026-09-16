Карлсон об обещании Трампа выплатить американцам по $5 тысяч: это уничижительно Карлсон назвал уничижительным обещание Трампа о выплате за победу республиканцев

Москва16 сен Вести.Обещание президента США Дональда Трампа выплатить каждому американцу в случае победы Республиканской партии на промежуточных выборах по 5 тысяч долларов (около 420 тысяч рублей) – уничижительно. Такое мнение в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой выразил американский журналист Такер Карлсон.

10 сентября Трамп заявил, что если республиканцы победят на выборах и в палату представителей, и в сенат США, то он выплатит по 5 тысяч долларов каждому взрослому гражданину.

По мнению телеведущего Карлсона, эти деньги никогда не будут выплачены.

Вы знаете, это обещание было настолько отвратительным, настолько уничижительным. Эти деньги никогда не будут никому выплачены. И США — это не лотерея, и нельзя подкупить людей, чтобы они голосовали за вас. На самом деле основная задача — это чтобы наша экономика была продуктивной для того, чтобы у населения было чувство собственного уважения. И если вы обещаете людям по 5 тысяч долларов для того, чтобы проголосовать за что-то, вы знаете, это же не казино какое-то. И я надеюсь, что наша страна выше этих денег, выше этого сказал Карлсон

С экономической точки зрения, по мнению журналиста, раздача такой крупной суммы вызвала бы в США всплеск инфляции.

Просто придется печатать больше денег и не вкладывать их в производство. И на самом деле я устал от этих заявлений. И большинство людей тоже добавил он

Также Карлсон входе этого интервью, в частности, предположил, что республиканцы во главе с Трампом будут наказаны на промежуточных выборах.

Промежуточные выборы пройдут в США 3 ноября 2026 года. На них будут переизбраны все 435 членов палаты представителей конгресса и 33 сенатора.