Карлсон: республиканцы и Трамп будут наказаны результатами выборов в США Журналист Карлсон: республиканцы и Трамп будут наказаны на промежуточных выборах

Москва16 сен Вести.Республиканская партия во главе с нынешним президентом США Дональдом Трампом будет наказана результатами промежуточных выборов в стране. Такое мнение в эксклюзивном интервью ИС "Вести" выразил журналист Такер Карлсон.

Таким образом телеведущий ответил на вопрос о том, к чему может привести мировой топливный кризис в преддверии промежуточных выборов в США.

Республиканская партия во главе с Дональдом Трампом - они будут наказаны результатами промежуточных выборов в США. Безусловно, за счет роста цен на бензин, на дизель, и это влияет на цены, на каждый потребительский товар. Потому что вы знаете, что это включено в стоимость транспортировки по воздуху или автомобилями, и республиканцы потеряют голоса, но это не решит вопрос с войной считает Карлсон

Также журналист в эксклюзивном интервью, в частности, выразил обеспокоенность по поводу конфликта на Украине.

Промежуточные выборы пройдут в США 3 ноября 2026 года. На них будут переизбраны все 435 членов палаты представителей конгресса и 33 сенатора.