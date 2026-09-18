Журналист Карлсон назвал причину, почему Трамп на него злится Такер Карлсон объяснил, почему Трамп на него злится

Москва18 сен Вести.Американский журналист Такер Карлсон в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой рассказал, почему президент США Дональд Трамп злится на него.

В июне 2025 года, когда Израиль начал наносить удары по Ирану, журналист резко осудил действия и поддержку Израиля, а также эскалацию конфликта с Ираном при администрации Трампа. По данным The New York Times, журналист был едва ли не единственным из союзников американского лидера, кто выступил против операции США в Иране.

Думаю, Трамп был расстроен. Я знаю его уже 25 лет. Он мне всегда очень нравился и нравится сейчас. Он интересный, очень забавный и умный человек, а злился он на меня из-за критики - потому что ставил интересы Израиля выше интересов собственной страны. Мне жаль Трампа. именно Израиль втянул его в войну с Ираном. И именно Израиль не дает Трампу из нее выйти поделился Карлсон

Также в интервью журналист предрек администрации Трампа коррупционные скандалы. По его словам, в случае, если республиканцы потеряют контроль над Палатой представителей и Сенатом, то начнется ряд расследований действий Трампа, связанных с бизнесом.