Москва12 сен Вести.Во время посещения Москвы в 2024 году удалось убедиться в том, что российская столица гораздо приятнее Нью-Йорка, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью телеканалу Russia Today.

Москва не просто приятнее Нью-Йорка, а намного лучше Нью-Йорка, бесконечно лучше​​​. Гораздо больше и гораздо приятнее. Первое, что я увидел по прибытии в Москву, - это процветающий город. Этот факт говорит вам обо всем, говорит вам о том, куда движется мир отметил Карлсон в эфире Russia Today

В 2024 году Карлсон дважды побывал в России для проведения интервью с президентом Владимиром Путиным (февраль 2024 года) и главой МИД Сергеем Лавровым (декабрь 2024 года).

Карлсон признался, что за такие высказывания о России он подвергался нападкам в США, хотя просто говорил о своих наблюдениях.