Журналист Такер Карлсон назвал Россию своей любимой страной Журналист Карлсон заявил, что Россия – его любимая страна

Москва12 авг Вести.Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Россия – его любимая страна из всех, которые он посетил.

В интервью RT журналист выразил желание приехать в Россию еще раз.

Я считаю, что Россия красивая страна. Удивительная страна. Моя любимая из всех, где я бывал. Я приезжал пару раз рассказал он

Ранее Карлсон также высказывался о любви к России. Он отмечал, что является американцем, никакого отношения к РФ не имеет и не говорит по-русски, однако считает ее "совершенно потрясающей".