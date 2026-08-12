Москва12 авгВести.Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Россия – его любимая страна из всех, которые он посетил.
В интервью RT журналист выразил желание приехать в Россию еще раз.
Я считаю, что Россия красивая страна. Удивительная страна. Моя любимая из всех, где я бывал. Я приезжал пару разрассказал он
Ранее Карлсон также высказывался о любви к России. Он отмечал, что является американцем, никакого отношения к РФ не имеет и не говорит по-русски, однако считает ее "совершенно потрясающей".