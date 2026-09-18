Москва18 сен Вести.Запад ненавидит президента России Владимира Путина, потому что тот поддерживает Русскую православную церковь (РПЦ). Такое мнение в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой выразил американский журналист Такер Карлсон.

Он отметил, что западные СМИ и лидеры "буквально бесятся" от того, что Путин поддержал возрождение христианства в России.

Западные СМИ едины в своей ненависти к России и Путину. И главная причина - российское правительство поддерживает Русскую православную церковь. Это правда, никто не хочет об этом говорить, это звучит странно, но это факт. Я всю жизнь проработал в СМИ и знаю: именно это их больше всего и злит сказал Карлсон

Также, по словам журналиста, есть еще геополитические причины, почему Запад не любит Россию.

Как известно, Збигнев Бжезинский (бывший советник президента США по национальной безопасности – прим. ред.) говорил: "Если Россия находится в постоянном союзе с Украиной, то мы по определению имеем дело со сверхдержавой". Ведь Украина - крупнейшая страна Европы, которая обладает самыми плодородными землями и огромными ресурсами. Россия, разумеется, - крупнейшая страна мира с колоссальными запасами ресурсов. Вместе они образуют несокрушимый блок. И, конечно, - представляют угрозу для Европы и НАТО. Наших лидеров буквально бесит, что Владимир Путин поддержал возрождение христианства в России. Представьте, если бы в 2000 году Путин сказал: "Знаете, единственное, что мне нравилось в Советском Союзе, - это их атеистическая позиция. Россия и дальше будет атеистической страной". И сейчас не было бы войны на Украине, не случился бы Майдан в 2014 году. Именно такой сценарий предпочли бы западные лидеры пояснил он

В интервью журналист выразил мнение о том, что Россия и Запад – одна цивилизация. По его словам, у государств общая культурная основа – христианство.