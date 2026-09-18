Такер Карлсон рассказал, что общего у России и Запада Журналист Карлсон: Россия и Запад - продукт одной христианской цивилизации

Москва18 сен Вести.Россия и Запад — продукт одной христианской цивилизации. Такое мнение озвучил американский журналист Такер Карлсон в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.

Он указал на общую культурную основу Запада и РФ.

Кстати, Россия и Запад — продукт одной цивилизации, западной христианской цивилизации. Возьмем, к примеру, русскую литературу: я американец, я здесь родился, но когда я читаю Толстого, Пушкина или Достоевского, мне понятны все отсылки и смыслы. Почему они мне понятны? Потому что у нас общая культурная основа — христианство сказал Карлсон

По его словам, часть западных лидеров испытывают враждебность по отношению к Европе.

Поэтому я надеюсь и верю, что когда-нибудь эти связи будут восстановлены. Ведь те, кто разжигал эту войну, кто призывал к ней на протяжении 25 лет, конечно же, хотели бы видеть Европу разрушенной. Среди западных лидеров существует глубокая враждебность по отношению к Европе как к колыбели христианской цивилизации. Это факт резюмировал он

В ходе этого интервью американский журналист также заявил, в частности, что санкции против бывшего пресс-секретаря главы киевского режима Владимира Зеленского Юлии Мендель являются неподобающими.