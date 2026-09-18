Москва18 сенВести.Американский журналист Такер Карлсон рассказал, как понимает определение "русская душа". В интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой он выразил мнение, что русская душа глубоко чувствует историю и Бога, верит в искупительную силу страдания.
По его словам, он вряд ли сможет в полной мере понять, что означает "русская душа", поскольку он американец, а его предки родом из Великобритании и Скандинавии.
Я не раз ужинал с русскими — мы ели русскую еду, курили и беседовали о том, что же это такое [- русская душа]. Этот вопрос меня очень увлекает: русская душа глубоко чувствует историю и Бога, верит в искупительную силу страдания… Это общество, которое познало страдание и понимает трагическую природу жизни. Общество очень стойкое, верящее в выносливость: "Мы проходим через испытания, но обязательно выйдем из них победителями"сказал Карлсон
Он также отметил образованность россиян, указав на их начитанность.
Кроме того, в ходе этого интервью американский журналист также заявил, в частности, что обожает русскую баню.
Ранее Карлсон назвал Россию своим самым любимым местом.