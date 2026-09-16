Москва16 сен Вести.Журналист Такер Карлсон поделился в беседе с ИС "Вести", что Россия — его самое любимое место. Он отметил, что хотел бы приехать сюда снова, но пока это сделать непросто.

Журналист подчеркнул, что высоко ценит русскую культуру.

Вы знаете, я объездил практически весь мир, и Россия — это мое самое любимое место. Мне нравится русская культура, русская литература и Сибирь. Это, может быть, самое прекрасное место из всех, что я видел за свою жизнь. И, безусловно, я хотел бы вернуться сказал Карлсон

Но приезд в Россию сегодня обусловлен рядом сложностей для американского гражданина, отметил он.

Это непросто. Сейчас очень трудно прилететь в Россию, как вы знаете, по крайней мере, для американского гражданина. Может быть, то же самое касается и граждан России, но это связано с мерами, которые принимаются американским и европейскими правительствами. Почему? Они обозлены тем, что санкции не работают и санкции, которые они ввели, не обрушили финансовую систему России добавил он

По словам журналиста, в России одна из сильнейших экономик в мире. Это вызывает в нем восхищение.