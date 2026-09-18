Москва18 сенВести.Американский журналист Такер Карлсон рассказал автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой, что обожает русскую баню.
По его словам, в России образованное и начитанное общество, которое "чтит баню".
Если и есть в России что-то, что я обожаю, так это баня. У меня она есть и дома, я хожу туда каждый день. В общем, надеюсь, что смогу вернутьсяподелился Карлсон
Карлсон добавил, что ему нравится популярная в России мысль, что пребывание на свежем воздухе — даже в плохую погоду — полезно для человека.
Журналист также рассказал, как понимает, что такое "русская душа". По его словам, он не уверен, что когда-нибудь сможет до конца это понять, но считает, что русская душа "глубоко чувствует историю и Бога, верит в искупительную силу страдания".