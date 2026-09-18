"Хожу туда каждый день": Карлсон признался, что обожает русскую баню Журналист Такер Карлсон заявил, что любит русскую баню

Москва18 сен Вести.Американский журналист Такер Карлсон рассказал автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой, что обожает русскую баню.

По его словам, в России образованное и начитанное общество, которое "чтит баню".

Если и есть в России что-то, что я обожаю, так это баня. У меня она есть и дома, я хожу туда каждый день. В общем, надеюсь, что смогу вернуться поделился Карлсон

Карлсон добавил, что ему нравится популярная в России мысль, что пребывание на свежем воздухе — даже в плохую погоду — полезно для человека.

Журналист также рассказал, как понимает, что такое "русская душа". По его словам, он не уверен, что когда-нибудь сможет до конца это понять, но считает, что русская душа "глубоко чувствует историю и Бога, верит в искупительную силу страдания".