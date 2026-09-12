Карлсон рассказал о действиях Путина, которые возмутили Запад Карлсон: борьба с олигархами и возрождение православия в РФ возмутили Запад

Москва12 сен Вести.Изгнание олигархов из России и возрождение православия – эти два поступка президента РФ Владимира Путина возмутили Запада, заявил журналист Такер Карлсон.

Первое – это изгнание олигархов. Получение контроля... Как вы знаете, Советский Союз распадается в 1991. Немедленно происходит захват контроля над государственными отраслями десятком людей в целях собственного обогащения. Они становятся сильнее государства. 26 лет назад приходит Путин и говорит: "Нет, это не демократия. Это не страна, обладающая суверенитетом". И многих из них он прогоняет. Именно эти люди с тех самых пор финансировали PR-кампанию против Путина пояснил Карлсон

Журналист добавил, что западные элиты ненавидят традиционное христианство, потому что оно предполагает больше верность Богу, а не государству. Следовательно, православие представляет угрозу для тоталитарных режимов, отметил Карлсон. Таким образом, возрождение веры в России стало для Запада провокационным шагом.

В конечном итоге политика российского лидера привела к тому, что Запад объявил войну РФ, считает Карлсон.

Ранее он назвал Украину тоталитарным государством. По мнению журналиста, в стране нет свободы слова и передвижения, а президента никто не выбирал. Кроме того, киевский режим запретил крупнейшую на Украине христианскую конфессию.