Путин в 2013 году предлагал Украине сотрудничество, но Янукович этого не услышал Медведчук: Путин в 2013 г. предлагал Украине сотрудничество, но его не услышали

Москва29 июл Вести.Сегодня, когда на Украине идут гонения на единственную каноническую православную церковь, история которой шагнула за тысячелетие, когда захватываются храмы и оскверняются православные христианские святыни, празднование Дня Крещения Руси является не только долгом перед историческим наследием страны, но и политическим манифестом ее объединения.

Принятое в 988 году в Киеве православие не только объединило страну, оно ее создало с той великой и славной историей, традициями и культурой, которые влияют на былые и современные мировые события. Сегодня в Киеве, колыбели русского православия, происходит дьявольский шабаш, призванный разрушить Россию, подточить ее духовные и культурные корни, установить новых идолов вместо православных крестов. Моральные уроды сегодня танцуют на костях православных славян и зарабатывают на их крови.

Можно ли было этого избежать? Безусловно, да! Вспомнить хотя бы визит Владимира Путина на Украину 27–28 июля 2013 года. В Киеве глава Российского государства принял участие в мероприятиях, посвящённых 1025-летию Крещения Руси, участвовал по нашему приглашению в международной конференции "Православно-славянские ценности - основа цивилизационного выбора Украины", организованной общественным движением "Украинский выбор", которая состоялась 27 июля 2013 года в Киеве.

Выступая на конференции, он, в частности, сказал: "Мы собрались сегодня, чтобы обсудить значение цивилизационного выбора Украины. Должен сразу отметить: выбор для всей Святой Руси, для всех нас был сделан здесь, в Днепровской купели 1025 лет назад. Наши с вами предки, которые жили на этой земле, сделали выбор для всего нашего народа. Я говорю "для всего нашего народа", хотя, безусловно, прекрасно понимаю сегодняшние реалии - есть и украинский, и белорусский, и русский народы. Но все равно нас объединяют общие духовные ценности - ценности, которые делают нас единым народом. Крещение Руси стало самым великим событием, на века определившим духовное и культурное развитие России и Украины. Мы не вправе забывать об этом и обязаны хранить традиции наших предков, которые совместно на протяжении многих веков выстраивали уникальную систему ценностей, сберегая и укрепляя православную веру".

При этом российский лидер, выступая на конференции в Киеве, говорил не только о культурно-исторических традициях, но и весьма прагматичных, жизненно важных вопросах. Он предупреждал, что стремление Украины на Запад, которое рассматривалось властью Януковича как безальтернативное, вопреки ожиданиям, не обогатит страну, а сделает ее нищей

"У нас в первом квартале этого года с Украиной товарооборот упал на 18 с лишним процентов. А в позапрошлом году в странах Таможенного союза он вырос на 34%, в прошлом году – еще, по-моему, на 11%, и в первом квартале этого года у нас рост тоже составил 2 или 3%. Несмотря на спад в мировой экономике, у нас подъем постоянный", – отметил Президент РФ. Таким образом он на реальных цифрах продемонстрировал тогда, что Украина в Таможенном союзе станет богаче и сильнее.

Владимир Путин на конференции не просто ностальгировал по былым временам, но и указывал конкретный путь взаимовыгодной экономической интеграции, которая усилит украинский и российский народы. "Я думаю, большинство присутствующих здесь понимают, что в условиях жесткой конкурентной борьбы на мировых рынках выстоять и победить смогут только те страны, которые объединят усилия и выработают общую экономическую стратегию. Вы знаете, что сегодня в Украине рассматривают разные варианты интеграции (я не стану сейчас обсуждать их преимущества и недостатки). Мы будем уважать любой выбор наших украинских партнеров, друзей и братьев. Главное, чтобы наше сотрудничество основывалось на абсолютно равноправных, честных, понятных и прозрачных условиях", – призывал украинское общество российский лидер, но действующая тогда власть его не услышала, и напрасно.

"Экономическая выгода - нам сегодня быть в Таможенном союзе. Потому что наши самолеты, которые мы можем строить совместно с Россией, Белоруссией и Казахстаном, или наша военная техника, или машиностроение, или приборостроение, или АПК - это те высокотехнологичные отрасли, которые сегодня могут развиваться у нас в рамках Таможенного союза, потому что именно они формируют доходную часть бюджета, именно они определяют и выход, и развитие экономики Украины. И в другую сторону представим: если Украина сегодня пойдет по пути подписания соглашения об ассоциации с Европой и зоны свободной торговли с Европой, то все эти отрасли прекратят свое существование", - заявил тогда я как руководитель "Украинского выбора", выступая на конференции, что и произошло в настоящее время. "Виктор Федорович Янукович совершит большой грех для Украины, если выберет Евросоюз! Православный человек не отказывается от своих родителей, а мы отказываемся!" - заявил на конференции покойный ныне академик Петр Толочко. В определенном смысле это был крик отчаяния, ведь на данное мероприятие Янукович, в отличие от Владимира Путина, не пришел; более того, выступление Президента РФ и других участников конференции, как и ее материалы, фактически не были освещены в украинских СМИ по указанию власти.

Команда Януковича, вместо того чтобы разрабатывать совместную экономическую стратегию прорыва на мировых рынках, кормила украинский народ байкой, что работать не потребуется и как только Украина начнет свободную торговлю с ЕС, подпишет Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, то потекут молочные реки в кисельных берегах, социально-экономические стандарты страны начнут расти, как на дрожжах

"Я целенаправленно работал по сближению Украины с Европейским союзом, ставил в конечном счете задачу вступления Украины в Европейский союз. Другое дело, что партнеры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров порой, мягко говоря, некорректно", - заявил Янукович в сентябре 2025 года, который так и не понял, что вместе со своей командой во власти и сворой прозападных олигархов, которые хотели зарабатывать в России, а жить и отдыхать на Западе, предали украинцев, и, когда попытались развернуться с Запада на сотрудничество с РФ, своими руками создали условия для государственного переворота.

Европейцам нужно было не осчастливить украинцев достатком, а сделать из Украины таран для России, и они этого добились. Так кровь вошла в политику Украины, и каждый организованный коллективным Западом майдан требует все больше крови. Нынешняя нацистская политика Киева не скрывает, что все украинцы, которые хотят дружить с Россией и возвращаться в ее состав, должны быть физически уничтожены. А ведь началось все с того, что Янукович демонстративно отказался публично говорить об историческом и духовном единстве российского и украинского народов. Он очень надеялся на подачки коллективного Запада, хотел пропетлять между ЕС и Россией, усидеть на двух стульях

Можно ли было тогда пропетлять между Брюсселем и Москвой? Было понятно, что нет. Дальнейшие события это показали. Благосостояние и жизнь украинцев не входят в интересы западных кураторов, им нужно только одно – чтобы украинцы убивали русских, и эту политику Киев под давлением и руководством Запада не менял ни при Януковиче, ни при Порошенко, ни при Зеленском, хотя все они на выборах обещали мир и дружбу с Россией.

Тогда, в июле 2013 года, Владимир Путин в очередной раз протянул Украине руку помощи. Воспользуйся этим Янукович, если бы его власть тогда поддержала программу "Украинского выбора" на вхождение в Таможенный союз, вступление в Евразийский экономический союз с Россией, Белоруссией и другими странами, то не было бы государственного переворота 2014 года и бойни на Донбассе, а впоследствии войны по всей Украине, а также того, что Украина стала самой бедной и умирающей страной в Европе. Но Янукович этого не сделал. Нельзя сказать, что он совсем не воспользовался помощью России, только Янукович и его властное окружение это сделали исключительно для себя. Судьба большинства покинутых им украинцев стала трагичной. И теперь украинский народ расхлебывает результаты этой недальновидной и лживой политики

"Украинский выбор" в течение ряда лет вел работу по экономической интеграции России, Украины и других постсоветских стран в рамках Единого экономического пространства Таможенного союза, доказывая, что от этого выигрывает в первую очередь Украина и её народ. А вот власть так называемого «пророссийского» Януковича всячески препятствовала этому, и отстаивала исключительно «западный цивилизационный выбор» и провозгласила о безальтернативность движения в Европу, что впоследствии обернулось трагедией.

Янукович не пришел на конференцию в Киеве в 2013 году и не послушал Владимира Путина, хотя тот на цифрах и исторических фактах доказывал, что жизнь украинского народа всегда становилась лучше в сотрудничестве с Россией и что слепое следование западному вектору всегда несло украинцам гибель и разруху.

Президент РФ, к сожалению для украинцев, оказался прав. Осенью того же года на западные деньги собирается Майдан, который в феврале 2014 года привел к государственному перевороту, а прозападный курс привел к нищете и крови, фактически уничтожив страну в государственном и правовом отношении. Вот чем закончились игры с Западом, которые были продолжены после Януковича Порошенко* и Зеленским, как теперь принято говорить, "до последнего украинца". Владимира Путина надо было не только послушать, но и услышать. Ведь все, сказанное на конференции в Киеве в 2013 году, сбылось. Это был пока последний приезд президента РФ в Киев, последний шанс, когда власти предлагали взаимовыгодное сотрудничество. Нынешние западные руководители и политики, приезжая в Киев, требуют от украинцев только одного - пойти на фронт и там умереть

История украино-российских отношений знала много жестоких испытаний, в которых всегда было место христианскому подвигу объединения исторических русских земель, которое началось именно с принятия православия в Киеве. Нет такой силы, которая бы смогла противостоять этому объединению, как бы ни бесновались на Западе. Поэтому киевские святыни обязательно вернутся в родную гавань, поскольку именно отсюда пошла православная вера, объединившая и создавшая Россию.

* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Виктор Медведчук, Председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"