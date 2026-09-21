Песков: в России, в отличие от США, работа журналистов не ограничена

Песков рассказал об отличиях в работе со СМИ в России и США Песков: в России, в отличие от США, работа журналистов не ограничена

Москва21 сен Вести.Россия не вмешивается в то, каким образом власти других государств выстраивают отношения с журналистами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал запрет журналистам CNN, MS NOW, Politico на доступ в Белый дом США.

Что касается того, как американцы работают со своими - это их дело. Мы в это не вмешиваемся и не любим, когда вмешиваются в наши дела сказал Песков

При этом он отметил, что, в отличие от Вашингтона, Москва не ограничивает работу журналистов.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал изображение Белого дома, рядом с которым стоят мусорные мешки с названиями телеканалов CNN, MS NOW и газеты Politico.