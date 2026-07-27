Песков назвал одно из главных отличий России от США Песков: РФ – социальное государство, в отличие от США

Москва27 июл Вести.Россия, в отличие от США, не может тратить сотни миллиардов долларов на социальные сети. Об этом на форуме "Территория смыслов" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пояснил, что в первую очередь Россия занимается исполнением своих социальных обязательств.

На развитие своих социальных сетей те же американцы тратят сотни миллиардов долларов. Мы не можем себе этого позволить: у нас нет таких денег, мы, в отличие от них, социальное государство. У нас государство несет огромный груз социальных обязанностей перед населением добавил Песков

Пресс-секретарь президента особо отметил, что социальные обязательства исполняются в любых условиях – они непререкаемы. Подобного нет почти нигде в мире, уточнил Песков.

Впрочем, представитель президента добавил, что такая ситуация делает конкуренцию для России в определенных областях очень сложной.