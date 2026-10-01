Москва1 окт Вести.Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос американского журналиста на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", пошутил о запрете журналистам CNN на посещение Белого Дома.

Американский журналист, задавая вопрос, провел параллель: он отметил, что в России иностранным корреспондентам (в том числе из CNN) дают возможность задавать вопросы президенту. И выразил пожелание, чтобы в США ситуация была аналогичной - чтобы американским репортерам разрешали обращаться к российским коллегам так же, как это происходит в России.

Кстати говоря, вы сказали, что CNN всегда дают возможность и задавать вопросы. По-моему, в США что-то изменилось, CNN уже не дают возможность задавать вопросы пошутил Путин

Президент с иронией обыграл недавние события в США. Глава Америки Дональд Трамп ранее объявил, что отзывает аккредитацию у нескольких СМИ в Белом доме - в том числе у CNN (а также MSNBC и Politico). Трамп обвинил их в распространении "фейковых новостей". Шутка Путина строилась на контрасте: журналист говорил про "всегда", а президент напомнил, что ситуация в Штатах недавно изменилась.

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