CNN исключили из журналистского пула поездки Трампа NBC: CNN не попал в пресс-пул поездки Трампа

Москва1 окт Вести.Белый дом исключил телеканал CNN из пресс-пула, который в четверг должен сопровождать президента США Дональда Трампа во время поездки в Техас и Оклахому, сообщает NBC.

В графике, опубликованном Белым домом в воскресенье, CNN сначала значился среди СМИ, допущенных к сопровождению президента. Однако в более поздней версии расписания телеканал уже не был указан.

Представитель CNN Эмили Кун подтвердила, что телеканал исключили из пула, но дополнительных комментариев не дала.

Это решение было принято менее чем через неделю после того, как федеральный судья временно заблокировал решение администрации Трампа ограничить доступ CNN, MS NOW и Politico в Белый дом. При этом постановление суда касается только допуска СМИ на территорию Белого дома.

Ранее CNN также не допустили на борт Air Force One во время поездки Трампа в Теннесси, хотя по графику телеканал должен был входить в пресс-пул.