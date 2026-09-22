СМИ из пресс-пула Белого дома отказываются освещать мероприятия с Трампом

Американские телеканалы нарочно "заглушили" речь Трампа на его выступлении СМИ из пресс-пула Белого дома отказываются освещать мероприятия с Трампом

Москва22 сен Вести.Американские телеканалы показали выступление президента США Дональда Трампа на открытии новой вертолетной площадки у Белого дома без звукового сопровождения, передает Associated Press.

На фоне бойкота со стороны телевизионного пула официальная трансляция выступления Трампа прошла без нормальной передачи звука его речи, говорится в материале агентства

В результате, реплики главы Белого дома были практически неразборчивыми: вместо голоса Трампа телезрители слышали в основном фоновый шум от вертолета.

18 сентября Трамп ограничил доступ в Белый дом телеканалам CNN, MS NOW (бывший MSNBC) и изданию Politico. Президент США не исключил распространения этого запрета и на другие медиа.

Он назвал эти СМИ "лживыми", обвинив их в распространении фейковых новостей о деятельности его администрации. При этом Трамп признал, что суд может отменить его решение. В ответ CNN, MS NOW и Politico подали иск к властям США.