Москва21 сен Вести.Американский лидер Дональд Трамп разочарован из-за нехватки политических соратников, которые отстаивают его достижения на посту президента США. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Уточняется, что глава Белого дома заявил помощникам о том, что у него недостаточно политических союзников, которые бы защищали его на телевидении, а также отстаивали достижения его второго срока.

На недавнем совещании за закрытыми дверями в Овальном кабинете президент выразил советникам глубокое недовольство тем, что видные вашингтонские деятели не поблагодарили его публично за попытку реформировать Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди говорится в материале

Ранее американский лидер сообщил, что лишает журналистов телеканалов CNN, MS NOW и газеты Politico доступа в Белый дом. Причиной решения, как он уточнил, стали ложные сведения о деятельности его администрации, распространяемые этими СМИ.