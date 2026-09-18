Москва18 сенВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что лишает журналистов телеканалов CNN, MS NOW и газеты Politico доступа в Белый дом. Причиной он назвал распространение, по его мнению, ложных сведений о деятельности его администрации.
Я с гордостью сообщаю, что немедленно лишаю доступа в Белый дом лживые CNN, MS NOW и Politicoнаписал Трамп в социальной сети Truth Social
Американский президент обвинил эти СМИ в постоянном распространении "лживых новостей" о его работе и деятельности администрации. Он также заявил, что за перечисленными изданиями могут последовать другие СМИ.
Трамп отдельно подверг критике Politico, заявив, что администрация бывшего президента США Джо Байдена оформила для издания подписку на $8 млн за счет американского правительства. По словам Трампа, он считает это коррупцией.
Ранее Трамп неоднократно критиковал американские СМИ за публикации о своей администрации.