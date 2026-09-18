Трамп ограничил доступ трех СМИ в Белый дом Трамп лишил CNN, MS NOW и Politico доступа в Белый дом

Москва18 сен Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что лишает журналистов телеканалов CNN, MS NOW и газеты Politico доступа в Белый дом. Причиной он назвал распространение, по его мнению, ложных сведений о деятельности его администрации.

Я с гордостью сообщаю, что немедленно лишаю доступа в Белый дом лживые CNN, MS NOW и Politico написал Трамп в социальной сети Truth Social

Американский президент обвинил эти СМИ в постоянном распространении "лживых новостей" о его работе и деятельности администрации. Он также заявил, что за перечисленными изданиями могут последовать другие СМИ.

Трамп отдельно подверг критике Politico, заявив, что администрация бывшего президента США Джо Байдена оформила для издания подписку на $8 млн за счет американского правительства. По словам Трампа, он считает это коррупцией.

Ранее Трамп неоднократно критиковал американские СМИ за публикации о своей администрации.