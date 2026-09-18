Трамп заявил, что может увеличить число лишенных доступа в Белый дом СМИ

Трамп: количество лишенных доступа в Белый дом СМИ может увеличиться Трамп заявил, что может увеличить число лишенных доступа в Белый дом СМИ

Москва18 сен Вести.Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение запретить доступ в Белый дом ряду американских СМИ, отметив, что количество таких СМИ может увеличиться.

Трамп сделал это заявление во время беседы с журналистами в Белом доме. На вопрос о том, каковы причины лишения доступа в Белый дом телеканалов CNN, MS NOW и газеты Politico, Трамп ответил, что "очень устает от чтения лживых СМИ".

У нас и так много СМИ, и за ними могут последовать другие отметил глава Белого дома

При этом президент США допустил возможность того, что СМИ, "возможно, исправятся".

Трамп неоднократно подвергал критике американские СМИ за публикации о работе его администрации.