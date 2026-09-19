Москва19 сенВести.Американский телеканал MS NOW заявил, что Белый дом принадлежит народу США, после того как его журналистам отказали в доступе на территорию резиденции президента страны. Соответствующее заявление телеканал опубликовал в соцсети X.
Сегодня утром журналистам MS NOW отказали в доступе на территорию Белого дома. Белый дом принадлежит американскому народу, принимаемые в нем решения финансируются за счет наших налоговсказано в сообщении
Телеканал заявил, что намерен предпринять необходимые шаги для защиты прав, гарантированных первой поправкой к Конституции США о свободе слова.
В MS NOW также пообещали продолжить публиковать информацию о президенте США, его администрации и вопросах, влияющих на жизнь американских граждан.
Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил намерение запретить доступ в Белый дом ряду американских СМИ, отметив, что их количество может увеличиться.