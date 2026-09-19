Телеканал MS NOW отреагировал на отказ его журналистам в доступе в Белый дом Телеканал MS NOW заявил, что Белый дом принадлежит американскому народу

Москва19 сен Вести.Американский телеканал MS NOW заявил, что Белый дом принадлежит народу США, после того как его журналистам отказали в доступе на территорию резиденции президента страны. Соответствующее заявление телеканал опубликовал в соцсети X.

Сегодня утром журналистам MS NOW отказали в доступе на территорию Белого дома. Белый дом принадлежит американскому народу, принимаемые в нем решения финансируются за счет наших налогов сказано в сообщении

Телеканал заявил, что намерен предпринять необходимые шаги для защиты прав, гарантированных первой поправкой к Конституции США о свободе слова.

В MS NOW также пообещали продолжить публиковать информацию о президенте США, его администрации и вопросах, влияющих на жизнь американских граждан.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил намерение запретить доступ в Белый дом ряду американских СМИ, отметив, что их количество может увеличиться.