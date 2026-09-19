Посланник Трампа заявил о смерти журналистики в США Посланник Трампа Гренелл заявил, что журналистика в США мертва

Москва19 сен Вести.Посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл заявил о смерти журналистики в Соединенных Штатах. Соответствующий пост он разместил в соцсети Х, комментируя информацию о лишении доступа в Белый дом журналистов телеканалов CNN, MS NOW и газеты Politico.

Проблема в том, что журналистика мертва заявил Гренелл

Он полагает, что американцы теперь воспринимают средства массовой информации как коммерческие предприятия, потому что пресса, по его мнению, больше не обеспечивает объективное и беспристрастное освещение событий.

В конце поста Гренелл призвал так и относиться к различным изданиям – "как к частным предприятиям".

18 сентября президент США Дональд Трамп объявил, что лишает допуска в Белый дом журналистов CNN, MS NOW и Politico. По его словам, они распространяли недостоверные сведения о работе его администрации.