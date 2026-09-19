Москва19 сенВести.Посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл заявил о смерти журналистики в Соединенных Штатах. Соответствующий пост он разместил в соцсети Х, комментируя информацию о лишении доступа в Белый дом журналистов телеканалов CNN, MS NOW и газеты Politico.
Проблема в том, что журналистика мертвазаявил Гренелл
Он полагает, что американцы теперь воспринимают средства массовой информации как коммерческие предприятия, потому что пресса, по его мнению, больше не обеспечивает объективное и беспристрастное освещение событий.
В конце поста Гренелл призвал так и относиться к различным изданиям – "как к частным предприятиям".
18 сентября президент США Дональд Трамп объявил, что лишает допуска в Белый дом журналистов CNN, MS NOW и Politico. По его словам, они распространяли недостоверные сведения о работе его администрации.