Москва26 сенВести.Белый дом отказал журналистам телеканала CNN в праве находиться на борту президентского самолета во время поездки американского лидера Дональда Трампа в штат Теннесси, сообщила газета The Washington Post.
Источники издания рассказали, что администрация президента США запретила корреспондентам CNN находиться на борту вместе с Трампом в течение его поездки в город Ноксвилл.
Это решение может нарушить работу ротационного журналистского пула, которая восстановилась в пятницу.говорится в статье
В Ноксвилле Трамп планирует посетить матч по американскому футболу среди студенческих команд.
18 сентября Трамп запретил доступ в резиденцию главы государства журналистам телеканалов CNN, MS NOW (бывший MSNBC) и издания Politico, обвинив их в распространении фейковых новостей. В ответ журналистские объединения Белого дома и ряд телеканалов уличили администрацию в нарушении свободы слова и направили иск к властям США. Трамп пообещал подать апелляцию.
Позднее суд в округе Колумбия отменил решение Трампа, но Секретная служба пропустила журналистов CNN, MS NOW и Politico в Белый дом только после повторного обращения представителей этих СМИ в суд. Скандал привел к тому, что крупные американские телеканалы ABC, CBS, и NBC и лояльный Трампу Fox News отказались от прямых трансляций мероприятий с участием президента США из пресс-пула Белого дома.
К бойкоту присоединились ведущие печатные издания, такие как The New York Times и The Washington Post, которые в знак солидарности перестали публиковать официальные материалы с упоминанием американского лидера.
В ответ на бойкот со стороны ряда крупных медиа Белый дом планирует запустить проект "Трамп ТВ".