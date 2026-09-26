Белый дом на один день закрыл журналистам CNN доступ на борт самолета Трампа

Белый дом не пустил журналистов CNN на самолет Трампа Белый дом на один день закрыл журналистам CNN доступ на борт самолета Трампа

Москва26 сен Вести.Белый дом отказал журналистам телеканала CNN в праве находиться на борту президентского самолета во время поездки американского лидера Дональда Трампа в штат Теннесси, сообщила газета The Washington Post.

Источники издания рассказали, что администрация президента США запретила корреспондентам CNN находиться на борту вместе с Трампом в течение его поездки в город Ноксвилл.

Это решение может нарушить работу ротационного журналистского пула, которая восстановилась в пятницу. говорится в статье

В Ноксвилле Трамп планирует посетить матч по американскому футболу среди студенческих команд.

18 сентября Трамп запретил доступ в резиденцию главы государства журналистам телеканалов CNN, MS NOW (бывший MSNBC) и издания Politico, обвинив их в распространении фейковых новостей. В ответ журналистские объединения Белого дома и ряд телеканалов уличили администрацию в нарушении свободы слова и направили иск к властям США. Трамп пообещал подать апелляцию.

Позднее суд в округе Колумбия отменил решение Трампа, но Секретная служба пропустила журналистов CNN, MS NOW и Politico в Белый дом только после повторного обращения представителей этих СМИ в суд. Скандал привел к тому, что крупные американские телеканалы ABC, CBS, и NBC и лояльный Трампу Fox News отказались от прямых трансляций мероприятий с участием президента США из пресс-пула Белого дома.

К бойкоту присоединились ведущие печатные издания, такие как The New York Times и The Washington Post, которые в знак солидарности перестали публиковать официальные материалы с упоминанием американского лидера.

В ответ на бойкот со стороны ряда крупных медиа Белый дом планирует запустить проект "Трамп ТВ".