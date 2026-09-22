Москва22 сенВести.Администрация Белого дома планирует запустить проект "Трамп ТВ" в ответ на бойкот со стороны ряда крупных американских медиа, которые отказались освещать деятельность администрации президента США Дональда Трампа. На YouTube-канале Белого дома появилась анонсированная трансляция под названием "TRUMP TV: The Essentials Station" ("Трамп ТВ: Самое важное").
Прямой эфир запланирован на 19.00 по местному времени в понедельник (02.00 мск вторника, 22 сентября).
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Накануне запуска в официальном аккаунте Белого дома в соцсети X был опубликован видеоролик, созданный с помощью искусственного интеллекта. На видео изображен белый фургон с логотипом спутниковой тарелки, который въезжает на территорию Белого дома.
18 сентября Трамп запретил доступ в резиденцию главы государства журналистам телеканалов CNN, MS NOW (бывший MSNBC) и издания Politico, обвинив их в распространении фейковых новостей. Президент США не исключил распространения этого запрета на представителей других медиа.
В ответ журналистские объединения Белого дома и ряд телеканалов (лояльный Трампу Fox News, а также ABC, CBS и NBC) обвинили администрацию в нарушении свободы слова и подали иск к властям США. Они также отказались освещать мероприятия с участием американского лидера.
К бойкоту присоединились ведущие печатные издания, такие как The New York Times и The Washington Post, которые в знак солидарности перестали публиковать официальные материалы, в которых упоминается Трамп. Он пообещал подать апелляцию на этот иск.