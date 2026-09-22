Белый дом создаст собственный канал "Трамп ТВ" на фоне конфликта со СМИ Белый дом запустит "Трамп ТВ" на фоне бойкота со стороны крупных СМИ

Москва22 сен Вести.Администрация Белого дома планирует запустить проект "Трамп ТВ" в ответ на бойкот со стороны ряда крупных американских медиа, которые отказались освещать деятельность администрации президента США Дональда Трампа. На YouTube-канале Белого дома появилась анонсированная трансляция под названием "TRUMP TV: The Essentials Station" ("Трамп ТВ: Самое важное").

Прямой эфир запланирован на 19.00 по местному времени в понедельник (02.00 мск вторника, 22 сентября).

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Накануне запуска в официальном аккаунте Белого дома в соцсети X был опубликован видеоролик, созданный с помощью искусственного интеллекта. На видео изображен белый фургон с логотипом спутниковой тарелки, который въезжает на территорию Белого дома.

18 сентября Трамп запретил доступ в резиденцию главы государства журналистам телеканалов CNN, MS NOW (бывший MSNBC) и издания Politico, обвинив их в распространении фейковых новостей. Президент США не исключил распространения этого запрета на представителей других медиа.

В ответ журналистские объединения Белого дома и ряд телеканалов (лояльный Трампу Fox News, а также ABC, CBS и NBC) обвинили администрацию в нарушении свободы слова и подали иск к властям США. Они также отказались освещать мероприятия с участием американского лидера.

К бойкоту присоединились ведущие печатные издания, такие как The New York Times и The Washington Post, которые в знак солидарности перестали публиковать официальные материалы, в которых упоминается Трамп. Он пообещал подать апелляцию на этот иск.