Апелляция Трампа против медиа: Белый дом будет судиться с CNN, MS NOW и Politico

Трамп намерен подать апелляцию на иск CNN, MS NOW и Politico Апелляция Трампа против медиа: Белый дом будет судиться с CNN, MS NOW и Politico

Москва22 сен Вести.Президент США Дональд Трамп заявил о намерении обжаловать иск, поданный телеканалами CNN и MS NOW, а также изданием Politico, которые требуют восстановить их доступ в Белый дом. Соответствующий пост американский лидер разместил в соцсети Truth Social.

Практически несомненно и как обычно мы подадим апелляцию, поскольку люди и организации, которые создают фейковые новости, пишут только негатив и нарушают нашу национальную безопасность, выдавая ложь со ссылками на неизвестные "источники", не могут иметь доступ в самый главный кабинет в мире – в Овальный кабинет написал Трамп

Он назвал журналистов, которые работают в таком стиле, "третьесортными клоунами", которые, по мнению политика, намеренно искажают факты.

Трамп утверждает, что почти все материалы о нем подаются в негативном и искаженном ключе, что, по его мнению, представляет угрозу для безопасности США.

18 сентября Трамп ограничил доступ в Белый дом телеканалам CNN, MS NOW (бывший MSNBC) и изданию Politico. Президент США не исключил распространения этого запрета и на другие медиа. Он назвал эти СМИ "лживыми", обвинив их в распространении фейковых новостей о деятельности его администрации. При этом Трамп признал, что суд может отменить его решение.

В ответ CNN, MS NOW и Politico подали иск к властям США, а крупнейшие телеканалы страны перестали транслировать репортажи из Белого дома с участием президента.