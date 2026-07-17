Компания Трампа намерена продавать ускоренный доступ к его постам в Truth Social Компания Трампа планирует продавать сверхбыстрый доступ к постам в Truth Social

Москва17 июл Вести.Компания президента США Дональда Трампа Trump Media & Technology Group (TMTG) планирует создать сервис, предоставляющий сверхбыстрый доступ к публикациям главы Белого дома в соцсети Truth Social.

Отмечается, что сервис будет доставлять публикации клиентам "за миллисекунды". Новый сервис разработан для организаций, которые наиболее "пострадали от задержки информации".

TMTG сегодня объявила о запуске Truth API - нового B2B-сервиса передачи данных, который предоставляет лицензированный доступ в реальном времени к публикациям наиболее влиятельных аккаунтов в соцсети Truth Social говорится в пресс-релизе

Институциональные клиенты, как подчеркивается, получат доступ к серверу первого августа.

Трамп решил создать собственную соцсеть после того, как столкнулся с цензурой со стороны американских ИТ-гигантов из-за событий января 2021 года в Капитолии. Анонсируя Truth Social, американский лидер называл целью проекта "противостояние тирании больших технологий".