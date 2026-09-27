Москва27 сен Вести.Крупные американские телеканалы возобновят с 27 сентября освещение мероприятий с участием президента США Дональда Трампа, сообщает газета The New York Times (NYT).

Крупнейшие телеканалы намерены в воскресенье возобновить коллективное телевизионное освещение [мероприятий] президента Трампа отмечает NYT

По предварительному плану, телеканалы ABC, CBS, Fox News и NBC вновь войдут в президентский пул. Что касается CNN, которому Трамп объявил бойкот, то телеканалу предстоит решить, выделять ли другую съемочную группу.

Трамп ограничил доступ в Белый дом журналистам телеканалов CNN, MS NOW (бывший MSNBC) и издания Politico. Президент США назвал их "лживыми" и обвинил в распространении лживых новостей, не исключив распространения этого запрета на представителей других СМИ.

В ответ журналистские объединения Белого дома и некоторые телеканалы, в том числе лояльный Трампу Fox News, а также ABC, CBS и NBC, обвинили администрацию США в нарушении свободы слова и подали иск к властям США.

Эти СМИ отказались освещать мероприятия с участием Трампа. К бойкоту присоединились ведущие печатные издания, такие как NYT и The Washington Post (WP), которые в знак солидарности перестали размещать официальные материалы, в которых упомянут Трамп.

Между тем 24 сентября суд в США обязал Трампа снять запрет на доступ в Белый дом для CNN, MSNOW и Politico. Агентство Reuters сообщило, что судья потребовал вернуть пресс-карты представителям СМИ и не применять запреты к журналистам в течение 14 дней.