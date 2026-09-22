Москва22 сен Вести.Американские телеканалы поддержали CNN и MS NOW и объявили бойкот президенту США Дональду Трампу. Причиной стала корпоративная солидарность: медиахолдинги осознают, что ограничение доступа к Белому дому для одних изданий создает опасный прецедент, который в будущем может коснуться любого СМИ. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил журналист Валентин Богданов.

Богданов считает, что телеканалы, поддержавшие бойкот, понимают, что в дальнейшем запреты могут также распространиться и на них.

В Америке имеет место такая цеховая солидарность прессы. Тем более она даже не столько цеховая, сколько корпоративная. Ясно, что это такой один большой телебизнес, да, и в общем все друг на друга завязаны. И каждый из них понимает, что если сегодня выкинули, допустим, CNN, то кто поручится, что завтра не выкинут Fox News, который порой тоже делает сюжеты, которые могут Трампу не понравиться, и так далее. Действительно, он [Трамп] зашел, наверное, далековато в плане того, что общей поддержки здесь нет заявил Богданов

18 сентября Трамп ограничил доступ в свою резиденцию журналистам телеканалов CNN, MS NOW (бывший MSNBC) и издания Politico, обвинив их в распространении фейковых новостей. Глава Белого дома также не исключил распространения этого запрета на представителей других медиа.

В ответ журналистские объединения Белого дома и ряд телеканалов (лояльный Трампу Fox News, а также ABC, CBS и NBC) обвинили администрацию в нарушении свободы слова и подали иск к властям США. Они также отказались освещать мероприятия с участием американского лидера. К бойкоту присоединились ведущие печатные издания, такие как The New York Times и The Washington Post, которые в знак солидарности перестали публиковать официальные материалы, в которых упоминается Трамп.