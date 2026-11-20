МИД РФ сообщил о подготовке визита представителей "евротройки" в Москву Рябков: вопрос визита представителей "евротройки" в Москву прорабатывается

Москва20 ноя Вести.Москва рассматривает возможность проведения переговоров с представителями Великобритании, Франции и Германии, входящих в так называемую "евротройку". Об этом ТАСС сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Как напомнил Рябков, президент РФ Владимир Путин после трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином предложил европейским представителям посетить Москву для определения позиции.

Вы видели, что президент, будучи в Китае, отметил наше решение пригласить в Москву представителей так называемой евротройки, – это из ближайшего, что сейчас рассматривается, находится в проработке сказал дипломат

При этом Рябков уточнил, что пока нет договоренностей о возобновлении трехстороннего формата переговоров, в рамках которого ранее состоялась встреча в Абу-Даби.

Ранее сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия обсуждают возможность направить своих представителей в российскую столицу.

По информации Bloomberg, приглашение европейской стороне передал помощник российского президента Юрий Ушаков во время встречи с советником по национальной безопасности одной из стран "евротройки".