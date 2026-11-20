Москва20 ноя Вести.Приглашение представителей Великобритании, Франции и Германии в Москву для обсуждения архитектуры безопасности Европы является дипломатическими маневрами. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал научный руководитель факультета экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.

По словам политолога, сегодня России необходимо проводить политику жесткого сдерживания и частичного отгораживания от Европы в военно-политическом аспекте.

Это же дипломатические маневры. Я сам, читая документы, заметил, что даже наш президент некоторые маневры сделал… Я думаю, что пока нужно жесткое сдерживание, частичное отгораживание военно-политическое от Европы и содействие ее дезинтеграции в позитивном смысле. В смысле того, что когда какие-то ведущие страны Европы будут проводить более самостоятельную политику, потому что нынешний ЕС, который был задуман как инструмент мира превратился в еще один инструмент порождения конфронтации – хуже, чем НАТО объяснил Караганов

Также он считает, что в течение ближайших 10-15 лет Европа останется главным источником неприятностей для мировой политики.

Я вынужден сейчас судить по тем отблескам, которые я вижу в прессе, на нынешнем этапе я могу вам сказать, что Европа на ближайшие 10-15 лет – главный источник неприятностей для мировой политики. В принципе, если мы этот период пройдем спокойно, то я думаю, что мы сможем восстанавливать нормальные отношения с отдельными европейскими странами добавил Караганов

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия передала европейцам по дипломатическим каналам предложение прибыть в Москву на переговоры, на которых они могли бы изложить свою позицию по возможной архитектуре безопасности в Европе.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что ответ на предложение о проведении контактов ждут от представителей Великобритании, Франции и Германии.