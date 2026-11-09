Москва9 ноя Вести.Милитаризация европейских стран под предлогом наблюдения угрозы со стороны России нужна Западу для того, чтобы отвлечь внимание граждан от внутренних проблем. Такую позицию озвучил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, его слова приводит ТАСС.

Это надо, безусловно, для того, чтобы отвлечь от всего того, что происходит в [европейских] странах, отвлечь от тех негативных тенденций, которые идут в Европе - во Франции, Германии, Польше сказал Шойгу

По его заявлению, российский президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что РФ не собирается нападать на страны Европы или какие-либо другие. По мнению Шойгу, западным лидерам, в том числе французскому президенту Эммануэлю Макрону, следует обратить внимание на свой низкий, по его данным, рейтинг и заняться внутренними проблемами, а не отправкой средств на помощь Киеву.