Москва2 ноя Вести.Коллективный Запад, когда-то претендовавший на мировое лидерство, стремительно деградирует, худшие пороки там расцвели пышным цветом. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, выступая на открытии международной недели "Народы России".

Он отметил, что в условиях напряженной международной обстановки лидеры многих стран Европы выбрали путь военной эскалации. По словам Шойгу, европейцы цинично игнорируют потребности собственных граждан, которые, в свою очередь, вынуждены выходить на протесты против политики властей.

Коллективный Запад, когда-то претендовавший на мировое лидерство, стремительно деградирует. Худшие пороки расцвели там пышным цветом, права и свободы человека там потеряли свое изначальное значение, став сегодня инструментом разрушения общества и насаждения вседозволенности заявил Шойгу

Он отметил, что на Западе справедливость уступила место "презумпции виновности", когда любое обвинение не нуждается в доказательствах.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Запад пытается повторно завоевать Африку и загнать страны континента в долговую кабалу. Глава государства отметил, что формирование многополярного мира идет непросто, поскольку процесс встречает сопротивление стран, привыкших мыслить колониальным прошлым и "сказочно обогащаться за чужой счет".