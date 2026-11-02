Москва2 нояВести.Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу вспомнил анекдот про свадьбу, комментируя стремление стран Евросоюза быть частью переговоров по Украине.
По его словам, Европу еще никуда не приглашали, а она уже решает, "в чем пойти". Об этом Шойгу заявил на пресс-конференции в рамках международной недели "Народы России".
Вы знаете, мне это все напоминает такой старый [анекдот] из рассказов [русского и советского писателя Исаака] Бабеля, по-моему — в чем и с кем пойдем на свадьбу, на которую нас не звали. Вот это примерно из той же самой серии: нас туда еще не позвали, но мы решаем, кто пойдет, с чем пойдет и в чем пойдетсказал секретарь российского Совбеза
Ранее Шойгу заявил, что коллективный Запад, когда-то претендовавший на мировое лидерство, стремительно деградирует, худшие пороки там расцвели пышным цветом.