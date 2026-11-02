Шойгу сравнил Европу с незваными гостями на свадьбе Шойгу анекдотом отреагировал на желание ЕС быть частью переговоров по Украине

Москва2 ноя Вести.Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу вспомнил анекдот про свадьбу, комментируя стремление стран Евросоюза быть частью переговоров по Украине.

По его словам, Европу еще никуда не приглашали, а она уже решает, "в чем пойти". Об этом Шойгу заявил на пресс-конференции в рамках международной недели "Народы России".

Вы знаете, мне это все напоминает такой старый [анекдот] из рассказов [русского и советского писателя Исаака] Бабеля, по-моему — в чем и с кем пойдем на свадьбу, на которую нас не звали. Вот это примерно из той же самой серии: нас туда еще не позвали, но мы решаем, кто пойдет, с чем пойдет и в чем пойдет сказал секретарь российского Совбеза

Ранее Шойгу заявил, что коллективный Запад, когда-то претендовавший на мировое лидерство, стремительно деградирует, худшие пороки там расцвели пышным цветом.