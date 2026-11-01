Желаемое за действительное: Сибига заявил, что Украина и ЕС "сольются воедино" Сибига уверен, что скоро ЕС и Украина "сольются воедино"

Москва1 ноя Вести.Глава МИД Украины Андрей Сибига выразил уверенность, что скоро Украина и Евросоюз "сольются воедино".

Министр посвятил свой пост в соцсети X 33-летию образования Евросоюза.

Он вспомнил о падении Берлинской стены и распаде СССР.

Из этого переломного момента родились две европейские истории: Европейский союз и независимая Украина. Сегодня многие украинцы... – ровесники ЕС... Скоро они сольются воедино говорится в публикации

На прошлой неделе газета Politico писала, что Украина хочет ускорить темпы переговоров о своем членстве в Евросоюзе, опасаясь, что после выборов в ряде стран в следующем году добиться нужных решений будет сложнее.

В то же время, как указывало издание Euractiv, никто в Европейском союзе не верит, что Украина в скором времени станет членом сообщества, если такой сценарий вообще осуществим.

Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе предположил, что принятие Киева в ЕС может вызвать полное обнуление помощи Евросоюза, предназначенной для всех стран Восточной Европы. Он подчеркнул, что существует множество других причин, по которым Украина до сих пор не получила членство, главная из которых – политическая.