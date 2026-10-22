Бордюжа предупредил о последствиях вступления Украины в Евросоюз Бордюжа: вступление Украины в ЕС станет началом конца объединения

Москва22 окт Вести.Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) поставит существование объединения под угрозу. Таким мнением поделился бывший генсек ОДКБ Николай Бордюжа.

Украина превосходит по размерам многие государства ЕС, обладает особыми претензиями, взглядами и установками. Эти факторы будут отражаться на поведении Киева внутри объединения, отметил он в интервью РИА Новости.

Европе совершенно Грузия в Евросоюзе не нужна, а Украина - тем более. Потому что как только Украина вступит в Евросоюз, это будет началом конца Евросоюза сказал Бордюжа

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что членство Киева в ЕС приведет объединение к большим неприятностям. По его словам, Евросоюз рискует развалить свою экономическую структуру и превратиться в военный блок.

Между тем еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отметила, что Украина не сможет стать членом ЕС 1 января 2027 года. Она напомнила, что процедура присоединения основана на соответствии необходимым критериям и не предполагает скидок или привилегий.